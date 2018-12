Polizeidirektion Kaiserslautern / Partnerin nimmt Partner in ...

Partnerin nimmt Partner in Schutz

Schönenberg-Kübelberg - Gegen Mittag des 07.12.2018 wird von Passanten ein vermeintliches Pärchen auf einem Parkplatzgelände in Schöneberg-Kübelberg gemeldet, welches in Streit geraten sein soll. Der Mann soll nun die Frau schlagen, an den Haaren reißen und treten. Er ließe sich durch Zuruf nicht von seinen Angriffen abhalten. Beim Eintreffen der Polizei ist von diesen körperlichen Übergriffen nichts mehr wahrzunehmen. Das alkoholisierte Pärchen (Er 36/Sie 34), welches noch angetroffen werden kann, streitet ein solches Vorkommnis ab und verlässt nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen die Örtlichkeit Hand in Hand.

