Polizeidirektion Kaiserslautern / Pferd auf Abwegen

Pferd auf Abwegen

Lauterecken - Ein entlaufenes Pferd ist am frühen Samstagmorgen gesichtet worden. Wie eine besorgte Bürgerin mitteilte, stehe das Tier auf der Rheingrafenstraße und behindere den Verkehr. Durch die Polizei konnte das Pferd schließlich wieder auf der Weide grasend aufgefunden werden. Wie sich herausstellte war der Weidezaun defekt, was der Hengst ausnutzte, um einen kurzen Abstecher in die Stadt zu machen.

