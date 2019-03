Polizeidirektion Kaiserslautern / Pkw beschädigt

Pkw beschädigt

Schönenberg-Kübelberg - Zwischen Freitagmittag und Samstagmittag wurde in der Bahnhofstraße ein Opel Corsa an der Motorhaube beschädigt. Es konnten mehrere Dellen in der Motorhaube festgestellt werden. Hinweise an die Polizeiwache Schönenberg unter 06373/8220.

