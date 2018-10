Polizeidirektion Kaiserslautern / Playstation 4 kommt nicht ...

Playstation 4 kommt nicht beim Käufer an

Odenbach - Ein Paketzusteller liefert am Mittwoch, 17.10.2018 gegen 12:30 Uhr eine Warensendung in die Schotelstraße. Eine unbekannte Person gab sich als berechtigter Empfänger aus und nahm das Paket entgegen, in dem sich eine PS 4 Pro inklusive Fifa-Spiel befand. Der Schaden beläuft sich auf ca. 450 Euro. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Lauterecken unter der Telefonnummer 06382/911-0.

