Polizeidirektion Kaiserslautern / Polizei kontrolliert ...

Polizei kontrolliert Tuningfahrzeuge

Kaiserslautern - Am vergangenen Sonntag fand auf dem Stiftsplatz in Kaiserslautern ein mittlerweile traditionsreiches Sportwagentreffen statt. Da es im Zusammenhang mit ähnlichen Veranstaltungen immer mal wieder zu Verkehrsverstößen kommt, welche nicht nur durch Teilnehmer sondern auch durch die autoaffinen Zuschauer begangen werden, waren auch die Beamten des Expertenteams Tuning am Start. Leider spielte das Wetter zu einem großen Teil überhaupt nicht mit und machte so manche Lackaufbereitung im Vorhinein unbrauchbar. Dennoch zeigten sich fast alle durch uns kontrollierten Fahrzeugführer, selbst wenn diese meist aufgrund der manchmal nicht ganz so legalen Umbauten nun ein Bußgeld erwartet, einsichtig und kooperativ. Insgesamt musste in 28 Fällen festgestellt werden, dass die Betriebserlaubnis der jeweiligen Fahrzeuge erloschen war. Fünf Fahrzeugführer müssen darüber hinaus mit einem Strafverfahren aufgrund von diversen Verstößen rechnen. Für die nächste Veranstaltung hoffen wir auf besseres Wetter, sowie auf vielleicht ein paar weniger Verstöße, wovon wir aber fest ausgehen, da eine ausführliche Aufklärung mit jeder Kontrolle einherging.

OTS: Polizeidirektion Kaiserslautern newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117679 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117679.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-1080 www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -