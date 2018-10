Polizeidirektion Kaiserslautern / Polizeiliche Beratung ist gratis

Polizeiliche Beratung ist gratis

Sankt Julian -

Ein angebliches Inkasso-Unternehmen hat von einer Frau 279,46 Euro für ihre "Teilnahme an einem Glückspiel" gefordert. Tatsächlich hatte niemand aus der Familie an etwas ähnlichem teilgenommen. Die angeschriebene Frau hatte das Geld nicht wie gefordert auf das angegebene Konto überwiesen, sondern gab den Vorgang der Polizei zur Kenntnis. Sie wurde in ihrem Handeln bestätigt. Vor jeder Zahlung gilt: Drüber schlafen und sich mit anderen Menschen beraten. Die Polizei steht gerne hierfür zur Verfügung.

