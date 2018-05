Polizeidirektion Kaiserslautern / Präsidialübergreifende ...

Präsidialübergreifende Schwerverkehrskontrolle

Kaiserslautern - Unter Beteiligung aller Schwerverkehrskontrolleinheiten des Landes Rheinland-Pfalz wurde durch die Schwerverkehrsüberwachung des PP Westpfalz eine präsidialübergreifende Kontrolle des gewerblichen Güterverkehrs im Bereich der A 6 bei Kaiserslautern organisiert. Mit Beteiligung von Beamten der Polizeidirektionen Kaiserslautern und Pirmasens sowie Kräften des Zolls und der SGD Süd wurde dabei das Hauptaugenmerk auf den technischen Zustand der Fahrzeuge und die Ladungssicherung gelegt. Logistische Unterstützung erfolgte durch die Bereitschaftspolizei und das Technische Hilfswerk. Von den insgesamt 41 kontrollierten Lastkraftwagen mussten 29 beanstandet werden. Eine Strafanzeige wurde gefertigt, weil an einem LKW die abgasreinigende AdBlue-Anlage manipuliert war. 23 Ordnungswidrigkeiten wurden erfasst. 12 wegen unzureichender Ladungssicherung und neun wegen technischer Mängel an den Fahrzeugen. 11 Mal musste die Weiterfahrt untersagt werden und drei Vermögensabschöpfungsverfahren wurden eingeleitet. Vier Lkw-Fahrer durften ihre Fahrt erst fortsetzen, nachdem sie eine Sicherheitsleitung bezahlt hatten. Außerdem wurden 12 Berichte an das Bundesamt für Güterverkehr, sowie an die Gewerbeaufsicht gefertigt.

