Polizeidirektion Kaiserslautern / Quad entwendet

Quad entwendet

Rockenhausen - In der Nacht vom Freitag auf Samstag entwendeten in Finkenbach-Gersweiler bislang unbekannte Täter ein Quad des Herstellers SMC, Typ Urban 50. Das Quad war zum Tatzeitpunkt in der Einfahrt des Anwesens unmittelbar vor dem Wohnhaus abgestellt.

Hinweise bitte an die Polizei in Rockenhausen.

