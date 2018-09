Polizeidirektion Kaiserslautern / Radfahrer schwer verletzt

Radfahrer schwer verletzt

Bruchmühlbach-Miesau - Auf Grund eines "technischen Defektes" stürzte ein Radfahrer und verletzte sich schwer. Der 55 jährige Mountainbike-Fahrer aus dem Saar-Pfalz-Kreis wollte am Dienstagnachmittag mit seinem Gefährt eine Autobahnbrücke bei Vogelbach überqueren. Hierbei trat er an einer leichten Steigung vermutlich so ins Pedal, dass die Fahrradkette absprang. Der Radfahrer stürzte unkontrolliert über den Lenker. Mit schweren Verletzungen musste er ins Krankenhaus gebracht werden. Sein Fahrradhelm hatte wohl schlimmere Verletzungen vermieden.

