Polizeidirektion Kaiserslautern / Randalierer am Sportheim

Randalierer am Sportheim

Offenbach-Hundheim - In der Nacht von Freitag auf Samstag haben bislang unbekannte Täter am Sportheim in Offenbach-Hundheim ihr Unwesen getrieben. Beschädigt wurden nicht nur die Sitzgelegenheiten, sondern auch ein Fußballtor und die Außentheke. Hinweise nimmt die Polizei in Lauterecken unter der 06382-9110 entgegen.

