Polizeidirektion Kaiserslautern / Regenfallrohr touchiert - ...

Regenfallrohr touchiert - Unfallflucht

Grumbach -

Vermutlich ein blauer LKW ist zwischen dem 29. November und 01. Dezember 2018 gegen ein Regenfallrohr in der Oberstraße gefahren. Der Fahrer hat sich anschließend unerlaubt in Richtung Lauterecken entfernt. Der Sachschaden in der Höhe von knapp über zwei Metern wird auf rund 400 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon-Nummer 06382 911 0.

Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Lauterecken

Telefon: 06382 9110 PILauterecken@Polizei.RLP.de https://www.polizei.rlp.de/?id=1355

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.