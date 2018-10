Polizeidirektion Kaiserslautern / Sachbeschädigung an ...

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Kusel - In dem Zeitraum von Samstag den 29.09.2018, 13:00 Uhr bis zum Samstag den 06.10.2018 13:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen grauen Opel C-Corsa, welcher zum besagten Zeitpunkt in einer Parkbucht in der Bahnhofstraße in Kusel abgestellt wurde. Der Sachschaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf ca. 500,-EUR. Hinweise auf den Täter erbittet die Polizei Kusel unter der Telefonnummer 06381/9190 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de.

