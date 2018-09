Polizeidirektion Kaiserslautern / Scheibe an Firmengebäude ...

Scheibe an Firmengebäude eingeworfen

Meisenheim - Am Freitag auf Samstag wurde in der Präses-Held-Straße in Meisenheim an einer Firma eine Scheibe eingeworfen. Momentan gibt es keine Anhaltspunkte auf den Verursacher. Hinweise nimmt die Polizei in Lauterecken unter folgender Telefonnummer entgegen: 06382-9110

