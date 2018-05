Polizeidirektion Kaiserslautern / Schwerer Verkehrsunfall an ...

Schwerer Verkehrsunfall an der Einmündung Ramsteiner Straße/L 356

Ramstein - Miesenbach - Am Freitagabend ereignete sich auf der L356 bei Miesenbach ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein 67-jähriger Mann missachtete mit seinem PKW beim Linkseinbiegen in die L 356 die Vorfahrt eines aus Richtung Mackenbach kommenden Motorradfahrers. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der 30-jährige Motorradfahrer zog sich schwerste Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben mehrerer Zeugen fuhr der Motorradfahrer deutlich schneller als die erlaubten 70 Stundenkilometer. Zur Klärung zog die Staatsanwaltschaft einen Sachverständigen hinzu. Die Polizei Landstuhl wird künftig vermehrt Verkehrskontrollen an dieser Örtlichkeit durchführen.

