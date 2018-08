Polizeidirektion Kaiserslautern / Schwerer Verkehrsunfall mit ...

Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Winnweiler - Am Samstag ist es gegen 16:30 Uhr bei Winnweiler zu einem Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen gekommen. Eine 21 jährige aus der Verbandsgemeinde Rockenhausen missachtete auf der L 401 beim Linksabbiegen den Vorrang des entgegenkommenden Mercedes, der in Richtung Lohnsfeld unterwegs war. Die beiden Insassinnen des Verursacherfahrzeuges, sowie eine Frau die sich im Fond der Limousine befand, wurden mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus St. Marienwörth verbracht. Die 43 jährige Fahrerin und die 65 jährige Beifahrerin des bevorrechtigten Pkw, beide aus Kirchheimbolanden, wurden schwer verletzt. Sie wurden ins Westpfalzklinikum Kaiserslautern, bzw. in die BGU Ludwigshafen gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 18.000 Euro. Der Fahrzeugverkehr wurde während der Verkehrsunfallaufnahme durch die Freiwilligen Feuerwehren Winnweiler, Münchweiler und Lohnsfeld für ca. eineinhalb Stunden umgeleitet.

