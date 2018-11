Polizeidirektion Kaiserslautern / Schwerer Verkehrsunfall mit ...

Schwerer Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten

Meisenheim - Auf der Umgehungsstraße / B 420 hat sich am Donnerstagnachmittag um 15:50 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Aus noch ungeklärten Gründen sind zwei PKW in der langgezogenen Kurve zusammengestoßen. Ein 19-jähriger Mann wurde schwerstverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Insassen des zweiten Fahrzeuges ein älteres Ehepaar (71 und 69 Jahre) wurden ebenfalls mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser transportiert, wobei der 71-Jährige mit einem zweiten Rettungshubschrauber geflogen wurde.

Die Verletzten wohnen alle in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein. Die beiden total beschädigten Unfallfahrzeuge wurden von der Polizei sichergestellt und hierzu abgeschleppt.

Feuerwehr, Rettungsdienste und Straßenmeisterei waren neben der Polizei an der Unfallstelle. Auslaufende Betriebsmittel der beiden Fahrzeuge mussten gebunden werden. Die B 420 wurde bis zur Aufnahme der Spuren durch einen angeforderten Sachverständigen sowie der notwendigen Reinigung der Straße bis gegen 19:05 Uhr gesperrt.

