Polizeidirektion Kaiserslautern / Schwerverletzte Person - ...

Schwerverletzte Person - Regionalbahn in Verkehrsunfall verwickelt

Wolfstein - Mit einer Regionalbahn der DB kollidiert am Samstag ein 81-Jähriger PKW-Fahrer. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr der Fahrzeugführer trotz eingeschalteter Warnsignale in den Bereich des unbeschränkten Bahnüberganges. Hier wurde der PKW dann von der Regionalbahn erfasst und einige Meter mitgeschleift. Der Fahrer des PKWs wurde hierbei schwer verletzt. Am PKW entstand durch den Aufprall Totalschaden. Der Zug wurde bei der Kollision ebenfalls beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Zugführer und die Insassen der Regionalbahn blieben unverletzt. Die Bahnstrecke der Lautertalbahn war für mehrere Stunden gesperrt. Die Fahrgäste wurden mit einem Ersatzbus der DB an ihren Zielort gebracht.

