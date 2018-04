Polizeidirektion Kaiserslautern / Solarmodule entwendet

Solarmodule entwendet

Waldmohr - Am vergangenen Samstag bemerkte ein aufmerksamer Bürger, dass an einem Geschwindigkeitsanzeigesystem 2 Solarmodule fehlen. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Solarmodule nicht nur fehlen, sie wurden von bislang unbekannten Tätern entwendet. Die Geschwindigkeitsanzeige befindet sich in der Straße "Waldziegelhütte" in Waldmohr. Das System zeigt den Verkehrsteilnehmern durch ein optisches Zeichen an, ob sie die vorgeschriebene Geschwindigkeit einhalten. Ohne die Solarmodule wird die gefahrene Geschwindigkeit nicht mehr angezeigt. Der Tatzeitraum kann nicht genau eingegrenzt werden. Die Tat dürfte sich vor dem 21.04.2018 ereignet haben. Der Schaden beträgt circa 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/9190 (pikusel@polizei.rlp.de) oder die Polizeiwache Schönenberg unter der Telefonnummer 06373/8220 (pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de)entgegen.

