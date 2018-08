Polizeidirektion Kaiserslautern / Spaziergänger angefahren und ...

Spaziergänger angefahren und geflüchtet

Jettenbach - Am Samstag gegen 17:30 Uhr wird ein 29jähriger Mann auf einem Feldweg zwischen Jettenbach und Eßweiler von einem PKW angefahren. Hierdurch zog sich dieser Abschürfungen am Knie zu. Das unfallbeteiligte Fahrzeug konnte später durch die eingesetzten Beamten in einem Gartengrundstück festgestellt und Spuren daran gesichert werden. Gegen den mutmaßlichen Fahrzeugführer wird ein Strafverfahren eingeleitet.

