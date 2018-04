Polizeidirektion Kaiserslautern / Spiegel bei Unfall beschädigt

Spiegel bei Unfall beschädigt

Odenbach - Ein unbekannter Fahrer streift den Außenspiegel eines geparkten PKW und fährt weiter. Beamte der Polizei Lauterecken entdeckten während der Streifenfahrt in der Adenbacher Straße einen beschädigten Renault Twingo. Ermittlungen der Polizeibeamten ergaben, dass der PKW in der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen keine vor. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden.

OTS: Polizeidirektion Kaiserslautern newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117679 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117679.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-1080 www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.