Polizeidirektion Kaiserslautern / Streit endet blutig

Streit endet blutig

Jeckenbach - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen ist es am frühen Samstagmorgen gekommen. Nach Zeugenangaben seien dem Handgemenge verbale Streitigkeiten vorausgegangen. Eine Person trug in der Folge eine blutige Nase und sein Kontrahent eine Platzwunde am Kopf davon. Was den Streit auslöste und wie es zu den genannten Verletzungen kam, muss durch die Polizei noch im Detail ermittelt werden.

