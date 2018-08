Polizeidirektion Kaiserslautern / Streit gipfelt in massiven ...

Streit gipfelt in massiven körperlichen Übergriffen

Kusel - In der Nacht von Samstag den 18.08.2018 auf Sonntag den 19.08.2018, gegen 03:30 Uhr, kam es im Außenbereich eines Gastronomiebetriebes in der Bahnhofstraße in Kusel zu Streitigkeiten zwischen je 2 männlichen Personen, welche in einem massiven Handgemenge und körperlichen Übergriffen gipfelten. Hierbei wurde selbst ein Glastisch als Wurfgegenstand genutzt. Beim Eintreffen der Polizei konnte der Versuch, einen Stuhl der Gaststätte als Schlagwerkzeug gegen einen Kontrahenten zu nutzen, gerade noch unterbunden werden. Alle Beteiligten waren zum Tatzeitpunkt erheblich alkoholisiert. Neben der Anzeigenaufnahme erfolgte auch eine räumliche Trennung der beiden Kontrahentenpaare.

