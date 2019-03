Polizeidirektion Kaiserslautern / Stromausfall nach ...

Stromausfall nach Feuerwehreinsatz

Theisbergstegen - Am 13.03.2019 kam es gegen 21 Uhr in Theisbergstegen zu einem Feuerwehreinsatz aufgrund eines in Brand geratenen Storchennestes. Da hierbei die Stromleitung beschädigt wurde, kommt es voraussichtlich noch bis in die späte Nacht zu Stromausfällen im Bereich der Gemeinde Theisbergstegen.

