Polizeidirektion Kaiserslautern / Tödlicher Unfall mit Traktor

Tödlicher Unfall mit Traktor

Steinwenden-Weltersbach - Am späten Samstagvormittag ereignete sich in Steinwenden-Weltersbach ein tödlicher Unfall mit einem Traktor mit Anhänger. Ein 83-jähriger Mann aus dem Kreis Kaiserslautern war mit seinem Gespann auf seinem privaten Waldgrundstück beim Entladen des Anhängers als sich der Traktor aus noch ungeklärter Ursache in Bewegung setzte. Dabei wurde der Mann von dem Traktor überrollt und verstarb noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen. Die Kriminalpolizei Kaiserslautern hat die Ermittlungen aufgenommen.

