Polizeidirektion Kaiserslautern / Tuning Saisonauftakt

Tuning Saisonauftakt

Kaiserslautern und Umgebung - Mehrere hundert Tuningbegeisterte trafen sich in Kaiserslautern am vergangen Abend zum offiziellen Saisonauftakt der Szene. Dabei verhielt sich der Großteil der anwesenden Personen mit ihren aufgemotzten Gefährten ruhig und erfreute sich der Gesellschaft der Gleichgesinnten. Nur wenige fielen negativ durch vereinzeltes Aufheulen lassen der Motoren auf. Allerdings zeigten sich erneut alle durch die Polizei angesprochenen Personen einsichtig und sehr kooperativ. Lediglich ein junger Mann zeigte sich, nachdem an seinem Fahrzeug mehrere illegale Umbauten festgestellt wurden, uneinsichtig und aggressiv. Sein Fahrzeug landete schlussendlich auf dem Abschlepper und wird in der kommenden Woche einem Gutachter vorgeführt. Da das nicht der erste Verstoß dieser Art mit seinem Kfz war, erwarten den jungen Mann jetzt erhebliche Kosten. Insgesamt wurden bei 15 PKW jeweils so grobe Mängel festgestellt, dass die Betriebserlaubnis erloschen war. Die Polizei wünscht allen noch eine knitterfreie Saison 2018.

