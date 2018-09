Polizeidirektion Kaiserslautern / Über Nagelbrett gefahren - ...

Über Nagelbrett gefahren - Reifen platt

Lohnweiler/Grumbach-B 270 - Ein Brett mit Nägeln hat am Montagmorgen (9 Uhr) ein PKW zwischen Lohnweiler und Grumbach auf der B 270 überfahren. Ein platter Reifen war die Folge. Wer hat das Brett verloren? Hinweise bitte an die Polizei in Lauterecken unter Telefon-Nummer 06382 9110.

