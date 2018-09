Polizeidirektion Kaiserslautern / Überholmanöver endet im ...

Überholmanöver endet im Straßengraben

Ramstein-Miesenbach - Am Freitagnachmittag befährt ein 23-jähriger Opel Fahrer, mit überhöhter Geschwindigkeit, die L 363 von Ramstein nach Landstuhl. Der junge Mann hat es eilig und überholt in Höhe der "Ziegelhütte" ein vor ihm fahrendes Fahrzeug. Beim wiedereinscheren verreist der Fahrer das Lenkrad und wird in den Grünstreifen katapultiert. Der Mann kommt mit dem Schrecken davon und zieht sich geringfügige Verletzungen zu. Aufgrund der riskanten Fahrweise wird die zuständige Führerscheinstelle von dem Vorfall in Kenntnis gesetzt.

