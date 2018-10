Polizeidirektion Kaiserslautern / Unbekannte brechen in ein ...

Unbekannte brechen in ein Optikergeschäft ein

Offenbach-Hundheim - Bislang unbekannte Täter brechen in der Nacht von Freitag auf Samstag in das Optikergeschäft in der Hauptstraße ein. Die Einbrecher gelangten durch den Keller in das Erdgeschoß. Im dortigen Verkaufsraum entwendeten sie Schmuck, hauptsächlich Halsketten und Armreifen. Aus dem angrenzenden Büro erbeuteten sie außerdem Bargeld. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere tausend Euro geschätzt. Der Tatzeitraum könnte Ermittlungen zufolge zwischen 02.30 Uhr und 03.00 Uhr gewesen sein. Hinweise erbittet die Polizei Lauterecken unter Tel.:06382/911-0

