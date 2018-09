Polizeidirektion Kaiserslautern / Unerlaubte Müllentsorgung

Unerlaubte Müllentsorgung

Reichweiler - Der Ortsbürgermeister von Reichweiler informierte die Polizei, dass ein bisher Unbekannter seine alten Eternitplatten an einem Waldstück in Richtung Eckersweiler abgeladen hat. Die Tat dürfte sich Mittwoch oder Donnerstag ereignet haben. Hinweise auf den Tatverdächtigen bitte telefonisch an die PI Kusel unter 06381/9190 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de.

