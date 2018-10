Polizeidirektion Kaiserslautern / Unfall im Begegnungsverkehr

Unfall im Begegnungsverkehr

Thallichtenberg - Ein 50jähriger Verkehrsteilnehmer fährt am Montag, 29.10.2018 um 14.35 Uhr mit seinem Transporter aus Körborn kommend in Richtung Thallichtenberg. Auf der K 23 kommt ihm ein weißer Lieferwagen entgegen. In der Nähe der Burg Lichtenberg treffen sich die beiden Fahrzeuge mit den linken Außenspiegeln, wobei geringer Sachschaden entsteht. Möglicherweise hat der Entgegenkommende (es dürfte sich um einen VW T 5 handeln) den Anstoß nicht bemerkt. Dieser Fahrzeugführer oder unbeteiligte Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Kusel zu melden; Tel.-Nr.: 06381 - 919-0 oder per E-Mail pikusel@polizei.rlp.de

