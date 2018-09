Polizeidirektion Kaiserslautern / Unfall mit leicht verletzter ...

Unfall mit leicht verletzter Person

Glan-Münchweiler - Am gestrigen Sonntag kam es auf der B423 zwischen Steinbach und Glan-Münchweiler zu einem Verkehrsunfall, wobei ein 27-jähriger Mann leicht verletzt wurde. Der 20-jährige Unfallgegner kam in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden PKW. Zum jetzigen Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass der 20-jährige Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war und deswegen auf die Gegenfahrbahn geriet. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 6000 Euro.

