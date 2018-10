Polizeidirektion Kaiserslautern / Unfall mit Vespa - zwei ...

Unfall mit Vespa - zwei Verletzte

Lauterecken - In einer Rechtskurve ist der Fahrer eines Leichtkraftrades mit seinem Sozius auf der B 270 gestürzt. Die beiden waren am Donnerstagmorgen von Lohnweiler in Richtung Lauterecken unterwegs als der hintere Reifen plötzlich Luft verlor. Die beiden Leichtverletzten wurden zur gesundheitlichen Abklärung ins Krankenhaus gebracht.

