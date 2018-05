Polizeidirektion Kaiserslautern / Unfall verursacht und geflüchtet

Unfall verursacht und geflüchtet

Grumbach (Kreis Kusel) - Ein unbekannter PKW-Fahrer verursacht beim Überholvorgang einen Unfall und fährt einfach weiter. Am Dienstag gegen 13:55 Uhr befuhr eine 22-jährige Frau die B 270 von Idar-Oberstein nach Lauterecken. In Höhe der Gemeinde Grumbach wurde sie nach ihren Angaben von einem älteren schwarzen Polo überholt. Am Fahrzeug wären ausländische Kennzeichen angebracht gewesen. Das Fahrzeug hätte ein Mann gesteuert. Beim Wiedereinscheren sei sie gefährdet und geschnitten worden, weshalb sie bremsen musste und gegen die Schutzplanke geriet. An ihrem PKW wurden der Außenspiegel und die rechte Fahrzeugseite beschädigte. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, sei der Mann einfach weitergefahren. Zur Klärung der Unfallursache sucht die Polizei Lauterecken mögliche Zeugen. Diese werde gebeten sich unter der Telefonnummer 06382-9110 bei der Polizeiinspektion zu melden.

