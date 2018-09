Polizeidirektion Kaiserslautern / Unfallflucht

Unfallflucht

Lauterecken -

Einen Schaden in Höhe von rund 1200 Euro hat ein Unfallflüchtender in der Karl-Keller-Straße verursacht. Zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag stand dort ein geparkter PKW. Die Unfallermittler der Polizei vermuten, dass der Unfallverursacher die Karl-Keller-Straße befahren und beim Rechtsabbiegen in die Schlossgasse den anderen Wagen gestreift hatte. Von dem flüchtigen Fahrzeug waren rote Spuren zurückgeblieben. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lauterecken unter Telefon-Nummer 06382 9110.

OTS: Polizeidirektion Kaiserslautern newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117679 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117679.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-1080 www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.