Polizeidirektion Kaiserslautern / Unfallflucht

Unfallflucht

Raumbach - Am Donnerstagmorgen hat es in der Hauptstraße ordentlich gekracht. Ein Fahrzeug war um 07:15 Uhr rückwärts gegen eine neben der Fahrbahn befindliche Mauer gestoßen. Der Fahrer hat sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei in Lauterecken unter Telefon-Nummer 06382 9110.

