Polizeidirektion Kaiserslautern / Unfallflucht

Unfallflucht

Wolfstein - Rote Lackspuren sind von einem Unfallflüchtigen an einem in der Hauptstraße geparkten PKW zurückgeblieben. Die Polizei in Lauterecken bittet um Hinweise zu dem Verursacher unter Telefon-Nummer 06382 9110. Der schwarze PKW des Geschädigten war bereits letztes Wochenende (Freitag bis Sonntag) am Straßenrand gestanden und vorne rechts beschädigt worden. Vermutlich war die Kollision beim Rangieren eines "Parkers" passiert.

Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Lauterecken

Telefon: 06382 9110

