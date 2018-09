Polizeidirektion Kaiserslautern / Unfallflucht - Polizei ...

Unfallflucht - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Cronenberg -

Von der Unfallstelle in der Hauptstraße ist am Dienstagmorgen, um 05:11 Uhr, ein Verkehrsteilnehmer geflüchtet. Aus Richtung Lauterecken kommend war er gegen einen am rechten Fahrbahn abgestellten PKW gestoßen. Der Wagen des Flüchtigen müsste vorne rechts beschädigt sein. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion in Lauterecken unter Telefon-Nummer 06382 9110.

