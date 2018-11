Polizeidirektion Kaiserslautern / Unfallflucht - Zeugen ...

Unfallflucht - Zeugen sichern die Schadensregulierung

Lauterecken -

Mit einem LKW ist am Mittwochmorgen eine Hauswand in der Hauptstraße beschädigt worden. Der Fahrer fuhr weiter ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zwei Zeuginnen hatten den Anstoß an das Hauseck jedoch beobachtet und hiervon die Polizei in Kenntnis gesetzt. Durch die Zeugenaussagen ist eine Sicherung der Schadenssumme durch die Ermittlungen wahrscheinlich. Der Fahrer wird zudem eine Strafanzeige wegen "Unfallflucht" erhalten.

