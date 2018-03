Polizeidirektion Kaiserslautern / Unter Drogen stehende Autofahrer

Unter Drogen stehende Autofahrer

Bruchmühlbach / Ramstein - Gegen gleich zwei Pkw-Führer aus dem Landkreis musste am Dienstag die Polizei Landstuhl einschreiten. Die beiden jungen Männer wurden am Dienstagmittag in Bruchmühlbach und in der Nacht zum Mittwoch in Ramstein kontrolliert, als sie mit ihren Autos unterwegs waren. Die Beamten stellten drogentypische Auffälligkeiten fest, weswegen eine Blutprobe angeordnet wurde. Die Männer mussten ihr Fahrzeug stehen lassen. Zudem müssen sie mit einem Bußgeld von mindestens 500 Euro, einem Monat Fahrverbot und Punkten in Flensburg rechnen.

