Polizeidirektion Kaiserslautern / Verkehrsunfälle mit ...

Lauterecken - Wildunfälle gibt es während des ganzen Jahres, an jedem Wochentag, zu jeder Tages- und Nachtzeit! Sieben Verkehrsunfälle mit Wild wurden der Polizeiinspektion Lauterecken am Wochenende gemeldet:

Bei allen Verkehrsunfällen wurden keine Personen verletzt.

Obwohl bei den aufgelisteten Wildunfällen durchaus zeitliche Schwerpunkte am frühen Morgen und am Abend erkennbar sind, müssen die Verkehrsteilnehmer auch in unmittelbarer Nähe zu Wohnhäusern und während der sonstigen Zeiten mit Tieren auf der Fahrbahn rechnen.

Am Wochenende wurden in Lauterecken nur Konflikte mit Rehen und einem Fasan gemeldet. Häufig sind jedoch auch größere Tiere wie freilaufende Pferde und Kühe auf oder neben der Straße. Das besondere bei den Rehen ist grundsätzlich ihre "Tarnfarbe" und die Geschwindigkeit mit der sie regelmäßig auf den Straßen auftauchen. Stehen sie jedoch im Scheinwerferlicht auf der Fahrbahn, bereits bei der Annäherung erkennbar, sollten die Fahrzeugführer beim "Fahren auf Sicht" vor den Tieren zum Halten kommen.

Grundsätzlich gilt jedoch: Keine Ausweichmanöver! Bremsen ja - aber auf der Straße bleiben!!!

