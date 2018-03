Polizeidirektion Kaiserslautern / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Autobahnkreuz Landstuhl - Am Diensttagnachmittag, gegen 15:05 Uhr, kam es im Autobahnkreuz Landstuhl von der A62 aus Fahrtrichtung Pirmasens kommend in Richtung A6 Fahrtrichtung Saarbrücken zu einem Alleinunfall. Hierbei befuhr ein 18-jähriger Fahranfänger aus Bruchmühlbach mit überhöhter Geschwindigkeit den Zubringer zur A6 in Richtung Saarbrücken. In der Rechtskurve verlor der 18-jährige die Kontrolle über seinen BMW. Infolge dessen überschlug sich dieser mehrfach und kam nach ca. 50 Metern mit seinem Fahrzeug zum Liegen. Der Fahrer konnte trotz des mehrfachen Überschlagens eigenständig aus dem Wrack herauskommen. Der Fahrer verletzte sich zum Glück nur leicht und wurde mit einem Rettungswagen zur Uniklinik Homburg verbracht. Dort muss er zur weiteren Beobachtung verbleiben. Das Autobahnkreuz Landstuhl musste in dortigen Bereich für die Fahrtrichtung Saarbrücken für ca. 2 Stunden voll gesperrt werden. An dem Fahrzeug des 18-jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000,-EUR.

OTS: Polizeidirektion Kaiserslautern newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117679 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117679.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-1080 www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.