Polizeidirektion Kaiserslautern / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer

Waldmohr - Am 14.04.2018, gegen 14.45 Uhr, befuhr ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer die L354 von Waldmohr kommend in Richtung Waldziegelhütte. In diesem Moment querte ein herrenloser Hund die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Kradfahrer stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der Hund erlag am Unfallort seinen Verletzungen.

