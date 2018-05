Polizeidirektion Kaiserslautern / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kradfahrer

Mittelbrunn - Am 30.Mai.2018 kam es auf der Landstraße zwischen Landstuhl und Mittelbrunn zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer. Der 65-jährige Harley-Davidson-Fahrer fuhr aus noch ungeklärten Gründen auf einen vorausfahrenden Opel Meriva auf und wurde in den Straßengraben geschleudert. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde in das nahegelegene Krankenhaus verbracht. Da der 70-jährige Opelfahrer unter Alkoholeinwirkung stand, musste ihm eine Blutprobe entnommen und seine Fahrerlaubnis sichergestellt werden. Zur genauen Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen.

OTS: Polizeidirektion Kaiserslautern newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117679 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117679.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-1080 www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -