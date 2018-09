Polizeidirektion Kaiserslautern / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit verletztem PKW-Fahrer

Kusel - Am 21.09.2018, gegen 09:20 Uhr, fuhr ein 65-jähriger PKW-Fahrer infolge Unachtsamkeit, in der Glanstraße in Kusel, auf ein vor ihm fahrendes Fahrzeug auf. Hierbei wurde der 56-jährige PKW-Fahrer leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 11.500,-EUR.

