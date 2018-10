Polizeidirektion Kaiserslautern / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Kusel - Im Zeitraum von Sonntag den 30.09.2018 gegen 18:30 Uhr bis Montag den 01.10.2018 gegen 14:00 Uhr touchierte in der Straße Unterm Feist in Kusel ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug. Der Verursacher entfernte sich nach besagtem Anstoß unerlaubt vom Unfallort. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder per Email pikusel@polizei.rlp.de entgegen.

OTS: Polizeidirektion Kaiserslautern newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117679 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117679.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-1080 www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.