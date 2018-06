Polizeidirektion Kaiserslautern / Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Kusel - Am 08.06.2018, in der Zeit zwischen 06.30 Uhr und 12.00 Uhr parkte der Führer eines dunklen Opel Insignias sein Fahrzeug auf dem Messeplatz ordnungsgemäß in einer Parklücke. In dieser Zeit verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer an dem geparkten PKW einen langgezogenen Streifschaden an der Beifahrerseite. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher einfach davon. Auch auf ihn wartet nun eine Strafanzeige.

Sachdienliche Hinweise nimmt auch hier die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder Email: pikusel@polizei.rlp.de entgegen.

