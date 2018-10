Polizeidirektion Kaiserslautern / Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Kusel - In der Nacht vom 10. auf den 11.10.2018 wurde ein auf dem Parkplatz am "Großen Kreisel" in der Glanstraße ordnungsgemäß abgestellter Ford Fiesta von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug hinten rechts beschädigt. Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Schaden ordnungsgemäß zu melden. Sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Te-lefonnummer: 06381/919-0 oder Email: pikusel@polizei.rlp.de entgegen.

