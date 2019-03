Polizeidirektion Kaiserslautern / Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Schönenberg-Kübelberg - Am 29.03.2019, in der Zeit zwischen 06.45h und 13.45h, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug einen ordnungsgemäß auf dem Lidl-Parkplatz stehenden Peugeot in roter Farbe.

Sachdienliche Zeugenhinweise bitte an die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter der Telefonnummer: 06373/822-0 oder Email: pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de.

