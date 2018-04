Polizeidirektion Kaiserslautern / Verkehrsunfall mit Verletzten

Verkehrsunfall mit Verletzten

Waldmohr - Am 14.04.2018, gegen 06.55 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Fahrzeugführer die B423 von Waldmohr in Richtung Schönenberg-Kübelberg. Auf gerader Strecke kam er aus bislang ungeklärter Ursache erst nach rechts und nach einem Gegensteuern nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Im Fahrzeuginnern befanden sich insgesamt drei junge Personen, welche teils schwer verletzt worden sind und in verschiedene Krankenhäuser zur Behandlung verbracht werden mussten.

Während der Unfallaufnahme musste die Straße voll gesperrt werden.

Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter der Telefonnummer: 06373/822-0 oder Email: pwschönenberg-kübelberg@polizei.rlp.de entgegen.

