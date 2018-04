Polizeidirektion Kaiserslautern / Verkehrsunfall, Polizei ...

Verkehrsunfall, Polizei sucht Zeugen

Landstuhl, Saarbrücker Straße - Die Polizeiinspektion Landstuhl sucht Zeugen, die am 26.04.2018, gegen 17:00 Uhr einen Verkehrsunfall beobachtet haben. Der Unfall, an dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren, ereignete sich im Bereich Saarbrücker Straße - Bahnstraße in Landstuhl. Es wird darum gebeten, dass sich Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, unter der 06371-9229-0 bei der Polizeiinspektion Landstuhl melden.

OTS: Polizeidirektion Kaiserslautern newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117679 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117679.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-1080 www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.